العراقي عبدالأمير يرتدي قميص الشباب حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة الشباب التوقيع مع الدولي العراقي سعد عبدالأمير حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية علاقته التعاقدية مع أهلي جدة.

وخرج عبدالأمير من خيارات الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب أهلي جدة، بعدما حضر إلى الفريق الغربي قادماً من القادسية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب عبدالأمير مع 23 مباراة دورية العام الماضي، 13 منها بقميص نادي القادسية، و10 مباريات كلاعب للأهلي، سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين، فيما تلقى بطاقتين حمراء واحدة مع القادسية ومثلها مع الأهلي.

وسبق لإدارة الشباب التعاقد مع الحارس التونسي فاروق بن مصطفى والأرميني ماركوس بيتزيلي والمهاجم إدريس مبومبو بالإضافة إلى البرازيلي بيلوسو، وأبقت على الجزائريين محمد بن يطو وجمال بلعمري.