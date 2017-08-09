المدربون اللاتينيون.. الأكثر تتويجاً في الدوري السعودي

يستحوذ مدربو أميركا الجنوبية على نصيب الأسد في عدد مرات الفوز بالدوري السعودي منذ انطلاقته قبل 40 عاماً، بحصولهم على 25 لقب دوري مقابل 10 ألقاب لنظرائهم الأوروبيين.

ويحفظ التاريخ للإنجليزي جورج سميث أنه بطل أول دوري مع الهلال عام 1977، إلا أن البرازيليون والأرجنتينيون ومدربو أوروغواي والكولومبي ماتورانا استطاعوا تحقيق 25 لقباً، بينما أضاف الأوروبيون 9 ألقاب بعد احتفال سميث الأول.

ويسيطر المدربين البرازيليين على لقب الدوري السعودي بعدما حققوه 18 مرة، وأولهم ديدي مدرب أهلي جدة الذي حقق اللقب عام 1978، بينما آخرهم البرازيلي باكيتا الذي حقق لقب موسم 2004-2005 مع الهلال.



وحصل الأرجنتينيون على 3 ألقاب بدأها كالديرون مع اتحاد جدة موسم 2009 وكررها مع الهلال موسم 2011 وآخرهم مدرب الهلال رامون دياز الذي حقق لقب النسخة الماضية.

ونجح المدرب الكولمبي ماتورانا بتسجيل اسمه في قائمة الابطال بعدما حقق اللقب مع الهلال موسم 2002، وكان نصيب مدربي أوروغواي ثلاث ألقاب حققها عمر ابوراس مع الهلال موسم 1988 وكارينيو مع النصر موسم 2014، ومواطنه خورخي دايسلفا مع ذات الفريق في موسم 2015.

وحقق المدربون الاوروبيون 10 لقباً حيث بدأها الانجليزي جورج سميث مدرب الهلال، في حين يعتبر البلجيكي ديمتري أكثر المدربين تحقيقاً للالقاب بواقع 3 مرات مع اتحاد جدة في أعوام 97 و99 و2007 في حين حقق مواطنيه غيريتس وبرودوم اللقب مع فريقي الهلال موسم 2010 والشباب موسم 2012، بالاضافة إلى الفرنسي فيرنانديز الذي حقق اللقب مع النصر موسم 94 والرومانيين بلاتشي مع الهلال موسم 98 ومواطنه كوزمين مع ذات الفريق موسم 2008، وآخر المدربين الأوروبيين تحقيقاً للقب هو السويسري غروس الذي حقق اللقب مع أهلي جدة في الموسم قبل الماضي.



ويحمل المدربون السعوديون في جعبتهم 4 ألقاب بدأها مدرب الاتفاق السابق خليل الزياني الذي حقق اللقب لفريقه موسم 1983، وكرر انجازه بعد أربع مواسم مع فريقه حينما حقق اللقب مرة أخرى موسم 1987، وانتظر السعوديين حتى عام 1995 حينما نجح الوطني يوسف خميس بتحقيق اللقب رفقة فريقه النصر بعد فوزه على غريمه التقليدي الهلال 3-1، وفي عام 2003 توج اتحاد جدة باللقب بقيادة مدربه خالد القروني، في حين كان اللقب الرابع من نصيب مدرب الشباب عبداللطيف الحسيني الذي حقق اللقب مع فريقه موسم 2006، بينما حقق فتحي الجبال دوري 2013 مع الفتح، وهو العربي الوحيد الذي استطاع تحقيق هذا الانجاز.