الهلال يختبر صفقات الفيحاء في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يواجه يستضيف الفيحاء، الصاعد لأول مرة لدوري الأضواء، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في افتتاح مواجهات دوري جميل السعودي للمحترفين لموسم 2017-2018، في حين يواجه الفتح ضيفه التعاون على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وأكمل حامل اللقب استعداده للدوري حينما خاض معسكراً إعدادياً في النمسا بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون ديار الذي ساهم بحصول الفريق على لقب الدوري في الموسم الماضي.

وسيبدأ الهلال الدوري بخمسة لاعبين أجانب إذ سيتولى العماني علي الحبسي مهمة الذود عن مرماه، في حين يتواجد الثنائي البرازيلي كارلوس ادواردو الذي يخوض موسمه الثالث مع أزرق العاصمة والسوري عمر خربين الذي كان مع الفريق في منتصف الموسم الماضي، وايضاً استمر الأوروغوياني ميليسي، في حين تعاقدت الإدارة مع المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس.

ولم تكتفِ إدارة الهلال بالتعاقدات الأجنبية حيث كانت نشطة بجلب اللاعبين المحليين بعدما تعاقد مع لاعبي الاتفاق حسن كادش ومحمد كنو ومدافع الفتح علي البليهي ومهاجم الوحدة مختار فلاتة.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن تتويج نشاطه في الميركاتو الصيفي بتحقيق نتيجة ايجابية تعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة في مستهل مشاركته في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعدما خاض معسكراً اعدادياً بالنمسا بقيادة مدربه الروماني كونستانتين جالكا.

ونجح الفيحاء بخطف بطاقة الصعود لدوري جميل السعودي ولم يكتفي بذلك بل فاجأ الوسط الرياضي بنشاطه في سوق الانتقالات الصيفي بعدما دفعت ادارته برئاسة سعود الشلهوب قرابة 100 مليون.

وتعاقد الفيحاء مع 16 لاعب محلي هم الحارس مسلم آل فريج من الخليج وزميليه طلال مجرشي وعبدالله آل سالم ومدافع الشباب حسن معاذ ولاعبو الهلال عبدالمجيد الرويلي وعبدالكريم القحطاني وأحمد بامسعود ومحمد البقعاوي ولاعبي التعاون عبدالرحمن البركة و عبدالله كنو ولاعب أحد ضيف الله القرني ولاعب الفتح توفيق بوحيمد ولاعب الفيصلي عبدالله المطيري ومدافع الوحدة حاتم بلال ولاعب الاتحاد معتز تمبكتي ولاعب القادسية حسن جعفري ولاعب الاتفاق حسن الدوسري.

في حين أكملت إدارة الفيحاء التعاقد ملف اللاعبين الأجانب بعد تعاقدها مع ست لاعبين هم مدافع الرأس الأخضر ادميلسون دي باروس والظهير الأيسر الهندوراسي ايميليو ايزاجور ولاعب الوسط اليوناني أليكساندروس تزيوليس، والمهاجم البوليفي روني فيرنانديز والمهاجم الكولومبي دانيلو أسبريلا والكوستاريكي جون جايرو رويز.

الفتح والتعاون





وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يستضيف الفتح الباحث عن بداية مميزة عكس الموسم الماضي نظيره التعاون.

وخاض الفتح معسكراً إعدادياً في تركيا بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال، وتعاقدت إدارته مع لاعبين محليين هما مدافع الهلال أحمد شراحيلي ولاعب القادسية أحمد الناظري.

وفضّلت إدارة الفتح افتتاح دوري جميل بوجود خمسة أجانب إذ يمثل الفريق التونسيين عبدالقادر الوسلاتي ومحمد اليعقوبي والبرازيليين جواو بيدرو وساندرو مانويل والزامبي سيث ساكالا.

وفي المقابل أكمل التعاون استعداده للدوري حينما خاض معسكراً في منتجع فنربخشه التركي بقيادة مدربه البرتغالي غوميز بتواجد أربع لاعبين جدد هما لاعبي الهلال عبدالمجيد السواط وريان الموسى ومهاجم الشباب اسماعيل مغربي الذي سبق وان مثل الفريق قبل موسمين، ومدافع الخليج فيصل الخراع.

وأكملت إدارة التعاون ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع الحارس المصري عصام الحضري ومواطنه مصطفى فتحي والسيراليوني الحاج كمارا والبوروندي سيدريك أميسي بالإضافة الى إبقائها على الثنائي السوري جهاد الحسين والمدافع البرتغالي ماتشادو.