حسام غالي.. أكبر لاعب أجنبي يرتدي قميص النصر

سيكون المصري حسام غالي قائد الأهلي المصري أكبر لاعب أجنبي سناً يرتدي قميص النصر منذ بداية الاستعانة باللاعبين الأجانب في مطلع التسعينات الميلادية.



وولد غالي في ديسمبر 1981، ويبلغ من العمر 35 عاماً، وهو أكبر لاعب يمثل النصر بعدما تجاوز المدافع الهولندي ميشيل فان دير غاغ الذي لعب مباراتين مع الأصفر قبل أن يلغى عقده.



وحضر فان دير قاق وعمره "34" عاماً وشارك مع النصر لفتره قصيره من موسم 2006 -2007 ورحل بعد مباراتين، وتحديداً عقب خسارة الأصفر أمام الفيصلي في كأس الأمير فيصل بن فهد 4-1، وهي الهزيمة التي أطاحت بالمدرب البرتغالي الشهير آرثر جورج.



ويأتي المدافع البحريني محمد حسين في المرتبة الثالثة كأكبر اللاعبين الأجانب تمثيلاً للنصر حينما وقع مع الفريق في موسم 2013 وكان بسن 33 عاماً.

ومر على مسيرة نادي النصر العديد من الأجانب الذين تجاوز سنهم 30 عاماً ويأتي أشهرهم البلغاري خريستو ستويتشكوف الذي كان بعمر 31 عاماً حينما شارك مع الفريق في البطولة الآسيوية موسم 98، بالإضافة إلى البوليفي خوليو سيزار الذي كان بذات العمر حينما مثل النصر في موسم 2001-2002، وكذلك الجزائري موسى صايب الذي ارتدى قميص الأصفر مطلع القرن الجديد وكان عمره حينها 31 عاماً.

ومرت تجربة غالي الأولى مع النصر بالعديد من المحطات المهمة حينما وقع مع الفريق في يناير 2009 وقضى معه موسماً ونصف قبل أن ينتقل إلى الأهلي المصري.

وكانت بداية غالي لاعب توتنهام الانجليزي السابق مع النصر متواضعة إلا أنه نجح بالتأقلم مع الفريق ليصبح أحد أبرز اللاعبين على الرغم من عصبيته الزائدة في بعض المباريات لاسيما حينما تشاجر مع زميله البرازيلي إلتون جوزيه خلال مواجهة الغريم التقليدي الهلال داخل الملعب قبل أن يتدخل زملاءه ويفضون الاشتباك.

وفي أبريل من عام 2010 قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ايقاف حسام غالي بتهمة تعاطيه لمادة محظورة بعد فحص عينته في أحد المختبرات بماليزيا، إلا أن اللاعب طلب فتح العينة الثانية "B" لتفحص بذات المختبر والذي أكد تطابقها مع العينة "A".

ولم يستسلم غالي وطالب بفحص عينتيه بأحد المختبرات المعتمدة من قبل لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة كولن الألمانية لتظهر براءة اللاعب من تعاطي مواد محظورة ليقرر الرحيل من الدوري السعودي بعد شهرين من الإيقاف.