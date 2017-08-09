6 أندية سعودية تدخل دوري المحترفين دون رعاة

ستدخل 6 أندية دوري المحترفين السعودي الجولة الأولى من الدوري بقمصان لا تحمل رعاة تجاريين، بعدما انتهت رعايات أندية مقابل 8 أندية قررت الاستمرار أو التوقيع مع الرعاة.

ومع انطلاق الجولة الأولى، ستلعب أندية الأهلي، النصر، الشباب والتعاون والفتح والرائد دون رعاة بعدما فضل الأول إنهاء علاقته مع الراعي السابق، بينما انتهت العلاقة التعاقدية مع بعض الأندية ورعاتها، وعجز الشباب عن إيجاد راع رسمي لقمصانه.

وكانت شركة "موبايلي" للاتصالات ترعى النصر منذ صيف 2014، لكن الطرفين اتفقا على فسخ عقد الرعاية الموسم الماضي، ولم يجد أصفر الرياض أي راعِ لقميصه، وشارك في البطولة العربية للأندية الشهر الماضي دون إعلان تجاري.

أما الأهلي، فلم يوقع مع راعِ جديد عقب فسخ علاقته التعاقدية مع شركة الخطوط الجوية القطرية، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية مع الدوحة مطلع يونيو الماضي.

ولعب الشباب الموسم الماضي دون راعِ رسمي أو فرعي على قميصه، وسيدخل مباراته أمام أحد بقميص أبيض خالِ من الإعلانات، أما الرائد فلم يمدد تعاقده مع شركة "هنا" للمياه، وحتى الآن لم يوقع مع أي راع.

وكانت شركة "المجدوعي" للسيارات ترعى قميص الفتح، بطل نسخة 2012-2013، لكن العلاقة التي استمرت 3 أعوام توقفت الصيف الماضي.

وفي المقابل، تملك 8 أندية رعاة رسميين أو فرعيين، أبرزهم الهلال والاتحاد اللذان سيستمران مع "فولكس واغن" للسيارات وشركة "بريدجستون" للإطارات، وسيكمل الاتفاق علاقته مع شركة "المجدوعي" عاماً آخر، بينما استبدلت شركة "هرفي" للوجبات السريعة التعاون بالفيحاء، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي.

وواصل الباطن علاقته التجارية مع شركة "الفوزان" للملابس، وكذلك الفيصلي مع شركة "الدريس" للخدمات البترولية والنقليات، بينما وقع نادي أحد مع شركة "مزن" للمياه، والقادسية مع "جري" للإلكترونيات.