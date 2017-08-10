التعاون يقسو على الفتح برباعية

استهل فريق التعاون مسيرته في موسمه الجديد ببطولة الدوري بالفوز بأربعة أهداف مقابل واحد على مضيفه الفتح، في المرحلة الأولى للمسابقة.

وأحرز النجم المصري الدولي مصطفى فتحي أول أهداف التعاون في الموسم الجديد، بعدما بادر بالتسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يضيف المحترف البوروندي سيدريك أميسي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وعزز عبدالمجيد السواط تقدم التعاون، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 59، فيما قلص علي الزقعان الفارق، بتسجيله هدفا للفتح في الدقيقة 81.

وواصل السواط تألقه خلال المباراة، بعدما سجل هدف التعاون الرابع وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد بالبطولة.