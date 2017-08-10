المغربي فوزير خامس أجانب النصر

أعلنت إدارة النصر التعاقد مع المغربي محمد فوزير صانع ألعاب الفتح الرباطي المغربي بعقد يمتد 3 مواسم مقبلة، ليكون اللاعب المحترف الأجنبي الخامس في صفوف فريقها.

وخطف فوزير الأنظار في البطولة العربية عندما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك النصر بالمباراة التي انتهت بفوز الفتح الرباطي بـ4 أهداف لا رد لها في دور المجموعات.

وشارك فوزير "25 عاماً" في 70 مباراة بقميص الفتح الرباطي، وسجل له 9 أهداف في مناسبات قارية ومحلية، وكان آخر ما حققه مع فريق العاصمة المغربية هو كأس ملك المغرب 2015.

وأبقى النصر المدافع برونو أوفيني في صفوفه، بينما تعاقد مع الليبيري ويليام جيبور والبرازيلي ليوناردو والمغربي سعد لكرو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.