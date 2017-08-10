رئيس اتحاد جدة للجماهير: ثقوا بلاعبيكم.. وساندوهم

أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، ثقته الكاملة في قدرة فريقه على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيره، وذلك بحسب ما صرح به رئيس النادي الجداوي عبر بيان رسمي، الخميس.

ويواجه النادي الجداوي، غدا الجمعة، شقيقه الباطن في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري.

وأرجع الحائلي ثقته لمعرفته التامة باللاعبين، وما يتحلون به من روح عالية تتطلع إلى التحدي، وتجاوز الصعاب لتحقيق أهدافهم.

وأضاف الحائلي: "مجلس الإدارة، عندما استلم زمام الأمور، كان يعي تماما حجم التحديات التي يواجهها، خصوصا على صعيد الفريق الأول لكرة القدم بسبب ما فرض عليه من عقوبات ومتطلبات القضايا الأخرى، التي مازلنا نتعامل معها ونسعى لحلها بما يحفظ حقوق النادي".

وأكد: "مع انطلاقة مسيرة الفريق في المنافسة على بطولات الموسم غدا الجمعة، نتمنى أن تكون بداية موفقة، وأن تشهد رسالة واضحة وصريحة من مدرج الذهب للفريق بأن جماهيره تقف خلفه، وذلك بالحضور والمؤازرة".