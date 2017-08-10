قطبا جدة يفتتحان موسمهما بمواجهتي الاتفاق والباطن

يفتتح قطبا جدة الأهلي والاتحاد مشوارهما بدوري جميل السعودي للمحترفين يوم الجمعة، حينما يحل الأول ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يستضيف الثاني نظيره الباطن على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، وفي الخُبر يواجه القادسية ضيفه الرائد في المرحلة الأولى للمسابقة.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يبدأ أهلي جدة "وصيف البطل" مشواره حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق.

ويأمل الأهلاويون أن يحقق فريقهم بداية قوية هذا الموسم بعكس الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الأوكراني سيرجي ريبروف بعدما أكمل استعداده للدوري بإقامته معسكر في النمسا خاض من خلاله وديتين أمام العين الإماراتي وقونيا سبورت التركي وخسرها جميعاً 2-صفر و4 صفر على التوالي، وخاض مواجهة وحيدة في جدة يوم السبت الماضي أمام القادسية وخسرها 3-1.

وأقفل الأهلي ملف الأجانب بعدما تعاقدت إدارته برئاسة الأمير فهد بن خالد العائد من جديد الى النادي، حينما تعاقد مع الثنائي البرازيلي كلاديمير وليوناردو سوزا والنيجيري أبوابونا لينضما إلى الثلاثي المصري محمد عبدالشافي والسوري عمر السومة واليوناني فيتفاتزيديس.

وعلى الصعيد المحلي اكتفت الإدارة الأهلاوية بالتعاقد مع حارس الشباب محمد العويس الذي سيشهد اللقاء مشاركته الأولى مع الفريق بعدما وقع عقده في يناير الماضي، عقب دخوله الفترة الحرة.

وفي المقابل أكمل الاتفاق استعداده بعدما اقام معسكراً اعدادياً في تركيا بقيادة مدربه الصربي الجديد ميودراغ جيسيك خاض من خلاله الفريق خمس مواجهات، إذ فاز على باختاكور الأوزبكي والجزيرة الأردني وسابيل الاذربيجاني وتعادل أمام فورتونا سيتارد الهولندي ومنتخب عمان الأولمبي، وبعدها توجه الفريق إلى تبوك للمشاركة في الدورة الودية ونجح بالتتويج باللقب بعد فوزه على اتحاد جدة والاسماعيلي المصري والصفاقسي التونسي في النهائي.

ويملك الاتفاقيون أربعة لاعبين أجانب فقط هم الاسباني كاليخون الذي يخوض موسمه الثاني مع الفريق والمدافع العراقي أحمد إبراهيم والكويتي فهد الهاجري والسلوفاكي فيليب كيش، وعلى الصعيد المحلي تعاقد الاتفاق مع مدافع الرائد أحمد الحبيب ولاعب الأهلي عبدالاله بخاري.

وعلى ستاد "الجوهرة المشعة"، يخوض اتحاد جدة اختباره الأول بدوري جميل السعودي هذا الموسم حينما يستضيف الباطن.

ويدخل الاتحاد الدوري باستقرار فني كبير بعدما قررت الإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي تجديد عقد المدرب التشيلي سييرا، بالاضافة إلى نجاحها بتجديد عقود الرباعي الأجنبي التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبدالمنعم "كهربا" والتشلي كارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري، لا سيما وأن النادي موقوف عن التسجيل بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قضايا مالية.

وخاض الاتحاد معسكراً إعدادياً في العاصمة الانجليزية لندن خاض من خلالها ثلاث مواجهات ودية حيث خسر أمام استون فيلا وفليتوود تاون وتعادل أمام ليدز يونايتد، وشارك في دورة تبوك الودية وخسر مواجهتيه أمام الاتفاق والاسماعيلي المصري.

وفي المقابل يبحث الباطن عن إكمال مسيرته الناجحة في دوري جميل بعد نجاحه في البقاء الموسم الماضي وهو الأول له في دوري الأضواء.

وخاض الباطن معسكراً اعدادياً في العاصمة المصرية القاهرة بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ماتشادو جواكيم ولعب من خلاله عدداً من المواجهات الودية أمام أندية مصرية.

وأكمل الباطن ملف اللاعبين الأجانب اذ يملك الرباعي البرازيلي جورجي وبينيتيس وتراباي والمدافع لويز بالاضافة إلى البرتغالي فالدانو والعراقي علاء مهاوي.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يستضيف القادسية نظيره الرائد في أولى مواجهتهما في دوري جميل السعودي للمحترفين.

وأكمل القادسية استعداده للدوري باقامة معسكر في مدينة أنقرة التركية بقيادة مدربه الجديد التونسي نصيف البياوي وخاض لقاء ودي فور نهاية المعسكر في جدة يوم السبت الماضي أمام الأهلي وفاز عليه 3-1.

ويملك القادسية خمسة لاعبين أجانب بتواجد الثلاثي البرازيلي التون خوزيه وجون كلي وبيسمارك فيريرا، بالإضافة إلى الايفواري بولا هيرفي والنيجيري أوهاويتشي ستانلي، وفضل الجهاز الفني تأجيل التعاقد مع محترف سادس لحين الانتهاء من مواجهة الرائد.

وفي المقابل يسعى الرائد إلى مواصلة تقديم مستوياته المميزة التي قدمها الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الجزائري توفيق روابح الذي كانت له تجربة ناجحة مع التعاون قبل ثلاثة مواسم.

وخاض الرائد معسكراً إعدادياً في تركيا لعب من خلاله خمس مواجهات ودية، حيث خسر أمام فورتونا سيتارد الهولندي وداركا التركي ومن الجزيرة الأردني وتعادل أمام داردنيل التركي وفاز على سابيل الاذربيجاني.

ويملك الرائد خمسة لاعبين أجانب هم الغيني اسماعيل بانغورا والثلاثي البرازيلي لويز وامورا وسيينا والفرنسي قاسم عبدالله.