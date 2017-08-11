الباطن يفجر أولى المفاجآت ويسقط اتحاد جدة

فجر الباطن أولى مفاجآت دوري جميل السعودي للمحترفين، بعدما اسقط مضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في افتتاح مواجهات الفريقين في المسابقة.

وشهت المباراة أفضلية للاتحاد الذي سنحت له أولى الفرص بعد مرور خمس دقائق فقط حينما استغل مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" هفوة مدافع الباطن سلطان المطيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس مزيد فريح.

وعند الدقيقة 8 تمكن البرازيلي اديسون سانتوس مهاجم الباطن من تسجيل هدف السبق بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس فواز القرني.

وحاول الاتحاد العودة سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما أهدر لاعبه عبدالعزيز العرياني هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله ربيع سفياني ليواجه المرمى لتجد الحارس مزيد فريح الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مدافع الاتحاد عدنان فلاتة أن يسجل هدف التعادل بعدما تصدى لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتجد الحارس مزيد فريح الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني انخفض اداء الاتحاد وواصل الباطن اعتماده على الهجمات المرتدة التي دائما ما تشكل الخطر على مرمى فواز القرني.

وعند الدقيقة 67 نجح البرازيلي اديسون سانتوس من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية مواطنه جوناثان بينيتيز برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

وحاول الاتحاد تقليص الفارق ونجح لاعبه محمود كهربا بتسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 88 ليرد عليه البرازيلي جورجي داسيلفا سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة ويسجل الهدف الثالث.