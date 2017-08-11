النصر يخوض اختباراً صعباً أمام الفيصلي

يخوض النصر اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي على ستاد الملك سلمان بالمجمعة، في حين يسعى الشباب لمسح صورته السلبية في الموسم الماضي حينما يستضيف أحد الصاعد حديثاً، في ختام المرحلة الأولى من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك سلمان يبحث النصر عن بداية قوية في مشواره بدوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي.

وأكمل النصر إعداده للدوري على ثلاث مراحل حيث بدأ بإقامة معسكر في تركيا، ومن ثم شارك في البطولة العربية في العاصمة المصرية القاهرة والتي قدم من خلاها الفريق أداءً باهتاً بعدما تعادل أمام العهد اللبناني وخسر أمام الفتح الرباطي المغربي والزمالك المصري، وواجه تعادل أمام جاره الشباب سلبياً يوم الأحد الماضي في مواجهة ودية على ملعب النادي.

وستكون مهمة البرازيلي غوميز مدرب النصر صعبة للغاية كونه لن يتمكن من الاستعانة بمحترفيه الأجانب الجدد الليبيري ويليام جيبور والبرازيلي ليوناردو بيريرا والمغربي سعد لكرو، بالإضافة إلى الثنائي المصري حسام غالي والمغربي محمد فوزير اللذان تعاقدت معهما الإدارة أمس الأول، بسبب عدم استكمال شروط التسجيل حتى الآن.

وسيكون بإمكان غوميز الاستعانة فقط بمواطنه المدافع برونو أوفيني الذي يقضي موسمه الثاني مع أصفر العاصمة.

وفي المقابل يسعى الفيصلي إلى استغلال النقص لدى ضيفه في حال لم يتمكن من استكمال شروط التسجيل والخروج بنتيجة إيجابية في افتتاح موسمه.

واستعد الفيصلي للموسم بإقامة معسكر إعدادي في هولندا بقيادة مدربه الجديد فوك رازوفيتش لعب من خلاله عدداً من اللقاءات الودية.

ويملك الفيصلي في تشكيلته خمس لاعبين أجانب بعدما فضلت إدارته تمديد عقد المهاجم البرازيلي غوستافو لويزينهو وزميله الروماني اكسنتي ميرتشا، وتعاقدت مع البرازيليين روسي وروجيرو مهاجم الشباب السابق، بالإضافة الى البلجيكي خالم هايلند.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد، يسعى الشباب إلى مسح الصورة التي ظهر بها الموسم الماضي وتحقيق بدايةً قوية حينما يستضيف أحد الصاعد هذا الموسم لدوري جميل.

وأكمل الشباب استعداده للدوري بإقامة معسكر في النمسا بقيادة مدربه الوطني سامي الجابر الذي يخوض موسمه الثاني مع الفريق.

وأغلقت الإدارة الشبابية ملف اللاعبين الأجانب بعدما مددت عقد الثنائي الجزائري محمد بن يطو وجمال بلعمري وتعاقدت مع الرباعي الحارس التونسي فاروق بن مصطفى والمهاجم البرازيلي جوناتاس بيولوسو والأرميني بيتزيلي لاعب الرائد السابق والعراقي سعد الأمير لاعب أهلي جدة السابق.

وفي المقابل ستكون مهمة أحد صعبة للغاية كونه يخوض موسمه الأول في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد غياب عن الأضواء استمر 12 عاماً.

واقام فريق احد معسكراً اعدادياً في العاصمة المصرية القاهرة بقيادة مدربه الوطني عبدالوهاب الحربي الذي ساهم في صعود الفريق إلى دوري جميل.

وأكمل أحد ملف لاعبيه الأجانب بعدما تعاقد مع ست لاعبين هم الحارس الجزائري عز الدين دوخه، ولاعب منتخب مدغشقر اسلام اندريا والبرازيلي ادواردو ومواطنه هنريكي والغاني اسحاق فورساه والسوداني محمد الضو.