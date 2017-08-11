النصر يغلق ملف أجانبه بالمصري غالي

عاد اللاعب المصري حسام غالي إلى صفوف نادي النصر السعودي، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي رسميا يوم الخميس.

وكتب النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "القائد حسام غالي يعود من جديد إلى النصر لمدة موسم".

كما نشر الموقع الرسمي للأهلي القاهري: "وافق مجلس إدارة نادي الأهلي على انضمام حسام غالي للنصر السعودي، بعد العرض الذي تلقاه اللاعب خلال الأيام الماضية من قبل الفريق السعودي".

وأضاف: "كان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد أعلن أن غالي أخبره بتقليه عرضاً من النصر فور مخاطبة النادي السعودي للاعب".

وكان غالي قد سبق له اللعب مع نادي النصر في موسم 2010 - 2009.