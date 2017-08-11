الهلال يحبط مفاجأة الفيحاء بفوز ثمين

أحبط الهلال مفاجأة الفيحاء، بعدما نجح بقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه الصاعد حديثاً، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه خلال المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن المرحلة الأولى لدوري جميل السعودي للمحترفين.

وفاجأ الفيحاء مضيفهم حينما ظهروا بمستوى مميز في الشوط الأول، الذي حاول من خلاله الهلال الوصول لمرمى الحارس مسلم آل فريج، وكاد من خلاله لاعبه نواف العابد أن يفتتح التسجيل مبكراً بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي كارلوس ادواردو، إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 31 تمكن لاعب الفيحاء عبدالمجيد الرويلي من إهداء فريقه ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من لاعب الهلال عبدالله عطيف، ليتقدم لها التشيلي روني فيرنانديز ويضعها في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وتمكن الهلال من العودة سريعاً إلى المباراة وتحديداً بعد مرور 6 دقائق عن طريق مدافعه عبدالله الحافظ الذي حول عرضية زميله سلمان الفرج برأسه في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته ما أجبر مدرب الروماني جالكا مدرب الفيحاء على إجراء تغييرين متتاليين حينما اشرك اليوناني تزيوليس بديلاً لضيف الله القرني، والكوستاريكي جون رويز بديلاً بديلاً لعبدالمجيد المطيري.

في حين انتظر الأرجنتيني رامون دياز حتى الدقيقة 67 ليجري تغييره الأول بدخول مهاجمه الأوروغوياني ماتياس بريتوس بديلاً لعبدالله عطيف.

وسنحت فرصة محققة للهلال للاعبه نواف العابد الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله البرازيلي إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مسلم آل فريج.

وعند الدقيقة 78 نجح الأوروغوياني ماتياس بريتوس مهاجم الهلال في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من اليوناني تزيوليس، ليتقدم لها السوري عمر خربين ويضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 83 كاد الفيحاء يعود للمباراة حينما سنحت لمدافعه عبدالله كنو فرصة محققة بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله الهندوراسي ايزيغوري ليحولها برأسه لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بنجاح.

وعند الدقيقة 88 سنحت فرصة ثمينة للفيحاء لتسجيل هدف التعادل حينما حصل مهاجمه الكوستاريكي جون رويز على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من المدافع محمد البريك، ليتقدم لها التشيلي روني فيرنانديز ويسدد الكرة بقوة لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وحاول الفيحاء الخروج على الأقل بنقطة إلا أن خبرة الهلال أنقذته لينهي المباراة لصالحة بنتيجة 2-1.