الجابر: قرار زيادة الأجانب سيصعب الموسم الحالي

شدد سامي الجابر، المدير الفني للشباب، على أن الموسم الحالي سيكون أكثر صعوبة من المواسم الماضية بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

وقال الجابر في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة أحد: "هذا الموسم سيكون أصعب من المواسم السابقة بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب، أولى المباريات أوضحت لنا عدم وجود فوارق كبيرة بين الفرق، سنسعى لتقديم الوجه الحقيقي للشباب أمام أحد يوم السبت".

وأضاف: "الشباب مر بظروف صعبة لكنه تجاوزها، الشباب من أفضل الأندية خلال الـ15 عاما الماضية، سنسعى لرد الجميل لكل عشاق هذا الكيان".

وتابع بقوله: "أثق في قدرات نجوم الشباب لتحقيق أفضل النتائج، نعمل كمجموعة وعائلة واحدة وهدفنا هو الهدف الطبيعي في إعادة الشباب لوضعه ومكانته الطبيعية، طموحاتنا لا تختلف عن أي ناد كبير، ولدينا سبعة لاعبين أجانب، لدينا عرض لإدريس مبوبو من ناد أوروبي، وباب الانتقالات المحلية لا يزال مفتوحا".