غوميز: موقعة الفيصلي صعبة.. وخطوة مهمة لفريقي

أكد البرازيلي ريكاردو غوميز، مدرب النصر، جاهزية فريقه لمواجهة الفيصلي المقررة غدا السبت ضمن المرحلة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي: "قضينا فترة إعداد جيدة من خلال معسكر الفريق بتركيا، ثم المشاركة في البطولة العربية للأندية بمصر، لعبنا بعدها وديا مع الشباب وأكملنا الإعداد بتدريبات يومية أظهر فيها اللاعبون استعدادا جيدا للموسم الجديد".

وتابع: "المباريات الأولى تكون مهمة دائما كونها خطوة أولى في مشوار الفريق، نحرص على أن تكون خطواتنا إيجابية وتحقق ما نريد".

وأضاف بقوله: "شاهدت إحدى مباريات الفيصلي الودية خلال فترة الاعداد وهو فريق جيد يملك عناصر تؤدي بصورة جيدة.، المباراة لن تكون سهلة شأنها في ذلك شأن جميع مباريات الدوري".