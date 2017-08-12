النصر ينهي مهمة الفيصلي في شوط واحد

حقق النصر انتصاره الأول في دوري جميل السعودي بعد فوزه على مضيفه الفيصلي 3-1، على ستاد الملك سلمان بالمجمعة، في ختام المرحلة الأولى للمسابقة.

وبدأ النصر المباراة بهجوم مكثف على مرمى الفيصلي نتج عنه تسجيله هدف السبق بعد مرور 19 عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي الذي ارتقى لعرضية زميله فهد الجميعه وحول الكرة برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وواصل النصر هجومه وتمكن لاعبه يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد الفريدي ليروض الكرة ويضعها في شباك الفيصلي.

ولم يتوقف هجوم النصر ونجح لاعبه الشاب فهد الجميعة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 34 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء النصر وتحسن متسوى الفيصلي الذي بدأ في شن هجومه على مرمى الضيوف الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.

وعند الدقيقة 50 أهدر مهاجم النصر محمد السهلاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله فهد الجميعة ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 69 تمكن لاعب الفيصلي منصور حمزي من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الروماني ميرتشا اكسنتي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.

وواصل الفيصلي محاولاته وسنحت له فرصة محققة للاعبه منصور حمزي الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي لويس غوستافو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع أشهر حكم المباراة تركي السلطان البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفيصلي سعيد الربيعي لدخوله العنيف على مهاجم النصر محمد السهلاوي.

