الهزاع يقود الاتفاق للفوز على أهلي جدة

قاد مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع فريقه إلى تحقيق ثلاث نقاط ثمينة بعد تسجيله هدفين في شباك ضيفه أهلي جدة في المباراة التي انتهت 2-1، واحتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة الأولى من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتفاق الذي فرض سيطرته مبكراً وكاد مهاجمه هزاه الهزاع أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الإسباني كاليخون ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الاهلي سريعاً وكاد مهاجمه السوري عمر السومة أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد ال فتيل ليسدد الكرة إلا أن الحارس أحمد الكسار أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الأهلي وتمكن مهاجمه السوري عمر السوري من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 56 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سعيد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس أحمد الكسار.

واحتاج الاتفاق دقيقتين فقط حتى تمكن مهاجمه هزاع الهزاع من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله أحمد خلف ليواجه المرمى ويراوغ الحارس محمد العويس ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 68 نجح نجم اللقاء هزاع الهزاع من ترجيح كفة فريقه الاتفاق بتسجيله الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله محمد السبيعي في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الاتفاق خطورته وأهدر لاعبه محمد الكويكبي هدفاً محققاً بعدما اخترق دفاع الأهلي وواجه الحارس محمد العويس إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق 2- 1.