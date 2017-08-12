الهلال يستبعد علي الحبسي من القائمة الآسيوية

استبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، الحارس العماني علي الحبسي من قائمة الفريق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، كما شهدت القائمة التي أصدرها النادي استبعاد ناصر الشمراني من القائمة.

واختار دياز كلاً من عبدالله المعيوف ومروان الحيدري ومحمد الواكد في حراسة المرمى، واستبعد الحارس العماني الدولي القادم من ريدينغ الإنجليزي هذا الصيف، من قائمة الفريق التي ستواجه العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وضم المدرب الأرجنتيني جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الهلال، وهم مختار فلاتة وعلي آل بليهي ومحمد كنو وحسن كادش بالإضافة إلى الأوروغوياني ماتياس بريتوس.

ووقع اختيار دياز على المعيوف لحراسة مرمى الهلال في المباراة الدورية الأولى أمام الفيحاء والتي انتهت زرقاء 2-1، وشهدت تصدي عبدالله المعيوف لركلة جزاء متأخرة.