خطأ قاتل من حارس الشباب يمنح أحد الفوز

فجّر أحد "الصاعد حديثاً" ثاني مفاجآت دوري جميل السعودي للمحترفين في مرحلته الأولى بعدما أسقط مضيفه الشباب بفوزه عليه 2-1، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وفاجأ أحد مضيفه الشباب بعدما سجل هدف السبق بعد مرور 22 دقيقة عن طريق لاعبه السوداني محمد الضو الذي تلقى تمريرة من زميله اسلام اندريا وسدد الكرة قوية في شباك الحارس الجزائري فاروق بن مصطفى.

وحاول الشباب العودة سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى لعرضية زميله الأرميني بيتزيلي وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت بجانب مرمى أحد.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه بحثاً عن هدف التعادل واعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة في محاولة لخطف هدف ثانِ.

وعند الدقيقة 51 أهدر الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالوهاب جعفر ليسدد الكرة إلا أنها وجدت مواطنه حارس أحد عز الدين دوخه الذي أبعدها بصعوبة.

وتوالت الهجمات الشبابية وكاد قائده أحمد عطيف أن يسجل هدف التعادل حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالوهاب جعفر وسدد الكرة قوية لتجد الحارس الجزائري عز الدين دوخه الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة لمهاجم أحد اسلام اندريا الذي تلقى تمريرة من زميله السوداني محمد الضو ليراوغ مدافعي الشباب بلعمري وعبدالله الاسطا ويسدد الكرة إلا أن الحارس بن مصطفى أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 82 نجح الأرميني بيتزيلي بتسجيل هدف التعادل للشباب بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك حارس أحد عز الدين دوخة.

وعند الدقيقة 89 ارتكب حارس الشباب فاروق بن مصطفى خطأً فادحاً بعد تلقيه تمريرة سهلة من زميله عبدالله الأسطا إلا أن الكرة مرت من بين أقدامه واستقرت في شباك لتنتهي المباراة بفوز احد 2-1.