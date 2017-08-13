أسامة المولد يبدأ مهامه مديراً لاتحاد جدة

بدأ أسامة المولد مدير فريق كرة القدم باتحاد جدة عمله مساء الأحد، واجتمع بالجهاز الفني واللاعبين عقب يوم من تعيينه في المنصب الذي ظل شاغراً منذ منتصف 2015.

والتقى المولد، المعتزل في 2015، اللاعبين والمدرب خوسيه لويس سييرا بوجود أحمد كعكي نائب رئيس النادي الجدّاوي، وطالب الجميع بالتعاون لما فيه مصلحة الفريق، قبل أن يفرض المدرب التشيلي تدريبات استرجاعية على العناصر التي شاركت بصفة أساسية أمام الباطن.

وكانت إدارة أنمار الحائلي المكلفة قد عينت المولد في المنصب الذي لم يستلمه أحد منذ استقالة الثنائي صالح الصقري ومناف أبو شقير صيف 2015، عقب الخسارة الدورية أمام الباطن في جدة 3-1.