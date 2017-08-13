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فان مارفيك يحدد موعد معسكر تصفيات كأس العالم

المصدر: العربية.نت
فان مارفيك في مؤتمر صحفي
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حدد الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، يوم الخميس، الرابع والعشرين من الشهر الحالي، موعدا لتجمع لاعبي الفريق، استعدادا لمباراتي الإمارات واليابان، في تصفيات كأس العالم.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر، أن القائمة النهائية للمباراتين سيتم الإعلان عنها يوم الأحد، على أن يعسكر المنتخب في جدة لأربعة ايام، قبل الذهاب إلى العين الإماراتية.

وتحتل السعودية، المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية، برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، متأخرة بنقطة وحيدة عن اليابان المتصدرة، بينما تأتي أستراليا في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأخضر.

كلمات دالّة

#المنتخب السعودي, #الأخضر, #مارفيك

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