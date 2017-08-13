"الآسيوي" يسمح للأندية باستبدال 8 لاعبين قبل ربع النهائي

قال ياسر المسحل، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد الآسيوي للعبة سمح لكل الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا إضافة أو تغيير خمسة لاعبين في قائمة الفريق بالإضافة لثلاثة لاعبين آخرين.



وقال المسحل عبر حسابه الشخصي في "تويتر": يحق لكل ناد مشارك بدور الثمانية بدوري أبطال آسيا تغيير أو إضافة 5 لاعبين فضلاً عن ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة، قبل أسبوع من موعد المباريات.



ومن المقرر أن ينطلق دور الثمانية بدوري أبطال آسيا يوم 21 أغسطس الجاري بمواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



وفي سياق متصل، لم يحدد حتى الآن ملعب مباراة الأهلي وبيروزي الإيراني حتى الآن، علما بانها ستقام يوم 22 من الشهر الجاري.