الشباب ينهي تعاقده مع بيلوسو

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن الشباب تعاقده رسمياً مع البرازيلي جوناتاس بيلوسو، لمدة موسم واحد، قادما من نادي لوندرينا البرازيلي، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": وقعت إدارة النادي ظهر اليوم بشكل رسمي مع المحترف البرازيلي جوناتاس بيلوسو لمدة موسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

يشار إلى أن الشباب تعاقد مع الأرميني ماركوس بيتزيللي حتى نهاية الموسم مع خيار التجديد، في بداية فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى ضمه للحارس التونسي فاروق بن مصطفى حتى 2019.

واستهل الشباب مشواره في دوري المحترفين السعودي بالخسارة أمام أحد بهدفين مقابل هدف.