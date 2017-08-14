الهلال يواجه التعاون في اختبار صعب قبل العين

يخوض الهلال اختبارا صعبا قبل مواجهة العين الإماراتي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا حينما يحل ضيفا ثقيلا على المتصدر التعاون، على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين. ويحل الهلال ضيفا على العين الإماراتي يوم الإثنين على ستاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة بتحقيق نقطته السادسة كون التعاون قدم اداء مميزا في الجولة الأولى بعد فوزه على مضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليتصدر الدوري، بينما بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه الفيحاء الوافد الجديد بنتيجة هدفين لهدف

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني رامون دياز بنفس تشكيلته التي خاض بها لقاءه الأول وخاصة، بالاعتماد على الحارس عبدالله المعيوف الذي اختاره ليذود عن مرمى الفريق في البطولة الآسيوية على حساب الحارس العماني علي الحبسي.

وفي المقابل يبحث التعاون عن مواصلة مستوياته المميزة والمحافظة على صدارته بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه الفتح، لا سيما وأن الدوري سيتوقف حتى منتصف سبتمبر بسبب موسم الحج وعيد الأضحى .

ويدخل البرتغالي غوميز مدرب التعاون المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم لاعبوه الأجانب مستوى مميز في أول ظهور لهم لاسيما الحارس المصري عصام الحضري ومواطنه مصطفى فتحي، البوروندي أميسي والسيراليوني الحاج كمارا بالإضافة إلى السوري جهاد الحسين.

وأنهى التعاون المرحلة الأولى في المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الباطن والنصر والاتفاق والقادسية والهلال وأحد.

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