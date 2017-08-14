ريبروف يبعد فيتفا من قائمة الأهلي الآسيوية

استبعد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب أهلي جدة، اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس بالإضافة إلى النيجيري غوديفيري أبوابونا من قائمة الفريق الآسيوية التي ستواجه بيروزي الإيراني في ربع النهائي، بينما ضم البرازيليين كلاوديمير وليونارو.

وأعلن مدرب الأهلي قائمته والتي شملت تواجد هداف الفريق عمر السومة والمصري محمد عبدالشافي وكلاوديمير وليوناردو الذي انتقل مؤخراً من بارتيزان الصربي.

وشارك فيتفاتزيديس مع الأهلي في النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا، وسجل هدفاً واحداً في مرمى العين الإماراتي خلال المباراة التي انتهت بتعادلهما 2-2 في جدة.