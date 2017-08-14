"الانضباط" توقف ربيعي الفيصلي وتغرم الفيحاء

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودي قراراً بإيقاف سعيد الربيعي مدافع الفيصلي، كما فرضت غرامة قدرها 10 آلاف ريال على فريق الفيحاء بعد حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء أمام الهلال في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.

وألزمت اللجنة الربيعي بدفع 10 آلاف ريال بعد تدخله المتهور على محمد السهلاوي مدافع النصر في آخر لحظات المباراة التي جمعت فريقيهما، كما غرمت نادي الفيحاء 10 آلاف ريال بعد حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء أمام الهلال في المباراة التي خسرها الفريق الصاعد بهدفين مقابل هدف.

وفرضت اللجنة غرامة قدرها 20 ألف ريال مناصفة بين الاتفاق والأهلي بعد تأخر لاعبيهما بالنزول إلى أرض الملعب في المباراة التي انتهت لمصلحة الأول بهدفين مقابل هدف.