الهلال يحقق فوزا صعبا على التعاون ويخطف الصدارة مؤقتاً

خطف الهلال ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على مضيفه التعاون 4-3، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة الثانية لدوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة وغزارة بالأهداف بعدما بدأ التعاون الخطورة حينما أهدر لاعبه المصري مصطفى فتحي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله السوري جهاد الحسين ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس عبدالله المعيوف أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 14 تمكن السوري عمر خربين مهاجم الهلال من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله سلمان الفرج برأسه في شباك الحارس المصري عصام الحضري.

وعند الدقيقة 21 عزز مدافع الهلال محمد البريك تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله السوري عمر خربين في شباك التعاون.

وتحسن مستوى التعاون بعد الهدفين بعدما فرض سيطرته ونجح لاعبه السيراليوني الحاج كامارا بتسجيل هدف تقيص الفارق عند الدقيقة 26 بعدما أكمل تمريرة زميله السوري جهاد الحسين في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل التعاون هجومه ونجح لاعبه المصري مصطفى فتحي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة من زميله ريان الموسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الهلال.

ورد الهلال سريعاً على التعاون وتمكن مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 38 بعدما ارتقى لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عصام الحضري.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح مدافع التعاون عبدالله الشمري بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله المصري مصطفى فتحي برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني انتظر الهلال حتى الدقيقة 56 والتي شهدت تسجيله الهدف الرابع عن طريق لاعبه البرازيلي إدواردو الذي حول عرضية زميله ياسر الشهراني بقدمه في شباك الحارس المصري عصام الحضري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 6 في المركز الأول مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً.