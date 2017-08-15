رسمياً.. ناصر الشمراني يعود إلى الشباب

وقعت إدارة الشباب مساء الإثنين مع ناصر الشمراني لاعب فريقها السابق بعقد يمتد موسمين بعد نهاية علاقته التعاقدية مع نادي الهلال.

وعاد الشمراني إلى صفوف فريقه السابق الذي تركه صيف 2013 لمصلحة الهلال، قبل أن يخرج من حسابات الأرجنتيني رامون دياز الفنية مطلع العام الجاري، ورحل إلى العين الإماراتي بنظام الإعارة قبل أن يستبعده من قائمة الفريق المغادرة إلى النمسا في المعسكر الإعدادي وقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.

وكتب الشمراني على حسابه الشخصي في "تويتر": بفضل من الله وقعت عقد انتقالي لنادي الشباب اسأل الله لي التوفيق وان اقدم ما يرضي من وضع ثقته في شخصي .

ولعب الشمراني في صفوف الشباب 6 مواسم، وتحديداً بين عامي 2007 و2013، حقق خلالها لقب الدوري مرة، وكأس الملك مرتين، كما توج مع الهلال بلقب بطولة كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر، بالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل لاعب آسيوي 2014.