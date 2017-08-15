فوزير: بهجا وبوشروان شجعاني على قبول عرض النصر

أكد المغربي محمد فوزير، لاعب النصر الجديد، أن مواطنيه أحمد بهجا وهشام بوشراون اللذين سبق أن لعبا للنصر أشارا عليه بالانتقال إلى النادي، مشيراً إلى أنه ينتظر الاحتراف الأوروبي من بوابة النصر.

وقال فوزير بعد وصوله إلى النصر للاحتراف في صفوفه 3 مواسم قادمة: عندما بدأ النصراويون مفاوضاتهم معي كنت مرتاحاً للغاية، لأنني سألعب في فريق كبير، واستشرت أحمد بهجا وهشام بوشروان، وشجعاني على الاحتراف في السعودية. وأردف: أتطلع للاحتراف الأوروبي من خلال تواجدي في الدوري السعودي.

وحول مستويات فريقه الجديد في البطولة العربية، أجاب: استفاد النصر من تلك المواجهة للإعداد للموسم، ودليل ذلك أنه تغلب على الفيصلي في الجولة الأولى بنتيجة ومستوى، وهذا يدل على أنه فريق كبير وجاهز للمنافسة على بطولات هذا الموسم.