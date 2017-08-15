ناصر الشمراني.. خطف أفضلية لاعبي آسيا وعاد من حيث أتى

عاد المهاجم ناصر الشمراني إلى الشباب قادما من الهلال بعد 4 أعوام قضاها مع الأزرق، بدأت بقوة وأهداف غزيرة، لكنها سرعان ما تذبذبت حتى أبعده الأرجنتيني رامون دياز عن قائمة الفريق في المعسكر الإعدادي ودوري أبطال آسيا.

وخطف الشمراني الأضواء مع الهلال في موسمه الأول، وأنهاه هدافاً للدوري السعودي عندما حصل الأزرق على وصافة الدوري وكأس ولي العهد موسم 2013-2014، واختتم ذلك الموسم بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي موسمه الثاني، قاد "الزلزال" فريقه الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا أمام ويسترن سيدني واندررز الأسترالي عندما خسر الهلال بهدف تومي يوريتش في مجموع المباراتين، وبعد نهاية اللقاء اشتبك مهاجم المنتخب السعودي مع ماثيو سبرانوفيتش وبصق عليه، ما دفع الاتحاد الآسيوي إلى إيقافه قارياً 6 مباريات.

إيقاف الشمراني لم يكن عائقاً أمام حصوله على جائزة أفضل لاعبي آسيا عام 2014 كأول لاعب سعودي يحصل عليها منذ فعل حمد المنتشري عام 2005، وفي نهاية ذلك العام استبعد الشمراني من معسكر المنتخب السعودي الذي كان يستعد لخوض كأس آسيا 2015، وعاد إلى الهلال.

وفي ذلك الموسم، كان الشمراني خياراً أساسياً لجيورجيوس دونيس المدرب الذي تولى تدريب الهلال خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب، وقبل نهاية الموسم ظهر اللاعب المخضرم بمقطع مصور يستفز به جماهير النصر، غريم ناديه التقليدي بجملة "هيا تعال" قبل أن يفوز النصر بالدوري أمام ناظري الشمراني في الملعب، لكن الأخير فرح أمام الأصفر بعدها بشهر عندما تغلب عليه في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

وفي موسم 2015-2015 كان الشمراني موقوفاً بداية الدوري إثر عقوبة انضباطية نتيجة أحداث مباراة الهلال والنصر في كأس الملك، وعندما عاد كان البرازيلي إلتون ألميدا يلعب أساسياً، بينما يبقى الشمراني أغلب المباريات في القائمة الاحتياطية، وهو ما سبب فتوراً في العلاقة بينه وبين المدرب دونيس، لكن ذلك لم يمنع الأخير من الاستعانة به أساسياً أمام أهلي جدة في نهائي كأس ولي العهد 2016 عندما سجل الشمراني هدفاً من هدفي الهلال في المباراة النهائية، ساهم به بعودة فريقه إلى بطولته المحببة.

وفي الموسم الماضي، خاض الشمراني 12 مباراة دورية تحت قيادة الأوروغوياني ماتوساس والأرجنتيني دياز، قبل أن يفضل الأخير التعاقد مع عمر خربين وإرسال الشمراني بالإعارة إلى العين الإماراتي الذي سجل له 11 هدفاً في 15 مباراة شارك بها حتى انتهاء إعارته.

وخلال 91 مباراة لعبها الشمراني بقميص الأزرق، سجل "الزلزال" 56 هدفاً في مختلف البطولات، وساهم بإحراز كأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد قبل أن يعود أدراجه إلى الشباب الذي لعب في صفوفه 6 مواسم.