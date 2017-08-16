القادسية يغلق ملف أجانبه بالجزائري كنيش

تعاقدت إدارة نادي القادسية، مع المدافع الجزائري رياض كمال الدين كنيش، قادما من نادي وفاق سطيف الجزائري، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الشرقي عبر بيان رسمي يوم الأربعاء.

وكتب القادسية عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وقعت إدارة النادي مساء يوم الأربعاء مع المحترف السادس للفريق المدافع الدولي الجزائري رياض كمال الدين كنيش 24 عاما قادما من نادي وفاق سطيف الجزائري بتوصية من المدير الفني السيد ناصيف البياوي. هذا وقد اجتاز اللاعب الفحوص الطبية، وسيشارك مساء اليوم في تدريبات الفريق".

ولعب المدافع الجزائري 63 لقاء في مختلف البطولات المحلية والقارية مع ناديه السابق، فيما تلقى 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.