ميودراغ: درست النصر جيدأ.. وسأسعد جماهير الاتفاق

أكد الصربي ميودراغ، المدير الفني لنادي الاتفاق، معرفته جيدا بخصمه النصر، الذي سيلتقيه يوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري، مشيرا في الوقت ذاته، إلى سعيه الحثيث ولاعبي فريقه على مواصلة اسعاد الجماهير الاتفاقية.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الشرقي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق موقعة النصر: "نعرف خصمنا في المباراة القادمة، ودرسناه بشكل جيد، ونعلم تماما بأنه منافس قوي ويملك عناصر ممتازة".

وتابع: "أطلب من لاعبي الاتفاق التركيز على كل مباراة على حدة، وتقديم المستوى والأداء الجيد مهما كان المنافس المقابل"

كما تحدث المهاجم هزاع الهزاع عن المواجهة المرتقبة، قال: "تنتظرنا مباراة قوية مع النصر في الرياض، وبإذن الله سنقدم المستوى الذي يسعد جماهير الاتفاق".

واختتم اللاعب الذي يستعد للانضمام للمنتخب السعودي للمرة الأولى بحسب مصادر مقربة لـ"العربية.نت": "تركيزي منصب على مواجهة النصر، وقميص المنتخب شرف لأي لاعب".