مركز التحكيم يعلّق عقوبة عوض خميس

قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي، تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف عوض خميس لاعب النصر، إلى حين صدور القرار النهائي للمركز.

وذكر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الأربعاء: "أصدر مركز التحكيم الرياضي قرارا بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب نادي النصر عوض خميس، وذلك لحين صدور قرار التحكيم النهائي".

وكان اتحاد القدم السعودي قد أوقف خميس لمدة 6 أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي، بسبب توقيعه عقدين احترافيين مزدوجين لصالح ناديه النصر ونادي الهلال.

وعلق مركز التحكيم الرياضي في وقت سابق عقوبة النصر بالحرمان من تسجيل اللاعبين لفترة قيد واحدة بالإضافة إلى تغريمه نصف مليون ريال.