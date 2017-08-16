"الانضباط" تحذّر وليد عبدالله وتغرمه 10 آلاف ريال

حذرت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي وليد عبدالله، لاعب فريق النصر، مع إلزامه دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، وذلك نظير نشره مقطعا مرئيا مخالفا عقب نهاية مواجهة فريقه أمام نظيره الفيصلي.

وكتب اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" يوم الأربعاء: "لجنة الانضباط: تحذير لاعب فريق النصر وليد عبدالله وإلزامه دفع (10 آلاف ريال) نظير نشره مقطعًا مرئيًا مخالفًا عقب مباراة فريقه مع الفيصلي".

وتابع: "قيام لاعب فريق نادي النصر وليد عبدالله بعد انتهاء المباراة بنشر مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حديثه لأحد زملائه اللاعبين، الأمر الذي يُعد مخالفاً للمبادئ التي تهدف اللائحة لترسيخها ومن ضمنها التحلي بالأخلاق الحميدة، والتنافس الشريف، والروح الرياضية، واحترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها، وذلك بعد المباراة بين فريقي نادي الفيصلي ونادي النصر في المجمعة، وفقا للواقعة المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".