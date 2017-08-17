أهلي جدة يصالح جماهيره برباعية في شباك الفتح

استعاد أهلي جدة توازنه عقب فوزه الكبير على ضيفه الفتح 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الأهلي بتحقيق أول ثلاث نقاط في دوري جميل بعد خسارته المرحلة الأولى من أمام مضيفه الاتفاق 2-1، في حين واصل الفتح بدايته المهزوزة للموسم الثاني على التوالي بعد تلقيه ثاني رباعية هذا الموسم بعد خسارته أمام التعاون 4-1 الأسبوع الماضي.

ولم يجد الأهلي أي صعوبة في تجاوز ضيفه الذي ظهر بشكل فني مهزوز حيث انتظر 27 دقيقة بعدما نجح هدافه السوري عمر السومة في تسجيل هدف السبق بعدما روض عرضية زميله المدافع سعيد المولد وسدد الكرة في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وعند الدقيقة 37 ارتكب مدافع الفتح عبدالله الدوسري خطأً فادحاً بعدما حول عرضية لاعب الأهلي حسين المقهوي في شباك فريقه.

وواصل الأهلي هجومه وعند الدقيقة 42 تمكن مهاجمه صالح العمري من إهداء فريقه ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء من حارس الفتح عبدالله العويشير، ليتقدم لها اليوناني فيتفاتزيديس ويضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 64 ‏‫دفع الأوكراني ريبروف مدرب الأهلي بلاعبه البرازيلي الجديد ليوناردو ديسلفا الذي شارك بديلاً للمهاجم صالح العمري.

وعند الدقيقة 69 تمكن لاعب الأهلي الشاب عبدالله مجرشي من اختتام مسلسل أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع بعدما أكمل تمريرة زميله عمر السومة في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط، ليشارك فرق النصر والاتفاق والباطن وأحد والفيصلي المركز الثاني، في حين بقي الفتح بلا رصيد في المركز الأخير.