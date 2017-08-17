غوستافو يقود الفيصلي للفوز على الرائد

سجل البرازيلي لويز غوستافو هدفا رائعا وصنع آخر ليقود الفيصلي لأول فوز له هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي بالتغلب 3-2 على مضيفه الرائد الخميس.

وعوض الفيصلي خسارته 3-1 أمام النصر في الجولة الافتتاحية للموسم ليحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة.

وافتتح محمد أبو سبعان، التسجيل للفيصلي من ضربة رأس، مستغلا التمريرة العرضية لوسام السويد في الدقيقة 25.

وقبل انتهاء الشوط الأول، أدرك مراد الرشيدي التعادل للرائد من ضربة رأس رائعة مرت من فوق الحارس مصطفى ملائكة.

ورجح غوستافو كفة الفيصلي بعد الاستراحة عندما مرر كرة متقنة دفعت زميله محمد مجرشي للانفراد بالحارس ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ثم أحرز اللاعب البرازيلي الهدف الثالث بعد سبع دقائق من مجهود فردي رائع، حيث راوغ أكثر من لاعب في طريقه لهز الشباك.

وتمسك الرائد ببصيص الأمل وقلص الفارق عبر إسماعيل بانغورا من متابعة لتسديدة ارتدت من العارضة بعد ركلة ركنية قبل النهاية بست دقائق لكنه لم ينج من الخسارة الثانية على التوالي.