الباطن يسقط أحد ويواصل انتصاراته

حقق الباطن انتصاره الثاني على التوالي، بعدما تغلب 2-صفر على ضيفه أُحد، في اللقاء الذي جمعهما في حفر الباطن يوم الجمعة.



ورفع الباطن، الذي ضمن البقاء في الدوري عقب حسم ملحق الصعود والهبوط أمام نجران ثالث دوري الدرجة الثانية، رصيده إلى 6 نقاط بينما ظل رصيد أُحد ثلاث نقاط في المركز التاسع.



وجاءت ثنائية الباطن بواقع هدف في كل شوط حيث افتتح البرازيلي جورجي سيلفا التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.



وبعد مرور ساعة من البداية تلقى البرازيلي الآخر جوناثان بينتيس تمريرة عرضية رائعة من زميله عبد الله الجوعي داخل منطقة الجزاء ليرسل تسديدة أرضية سهلة داخل شباك الجزائري عز الدين دوخه حارس أُحد.