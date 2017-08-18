فيرنانديز الفيحاء يعتذر عن "رقصة الداب"

أوضح نادي الفيحاء، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي، أن مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز، لا يعلم تماماً مدلول حركته التي احتفل خلالها بهدفه في شباك الهلال.

وخسر الوافد الجديد مواجهته أمام مضيفه الهلال 2-1، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وكان فيرنانديز قد احتفل برقصة الداب "DAB" وهي كلمة عامية مستخدمة في شوارع أميركا وترمز إلى عشرين غرام من الحشيش أو الماريوانا، وأغلب من يقوم بتلك الحركة لا يعرف معناها، ومصدرها أو كيف نشأت، خاصة الرياضيين.

ونشر الفيحاء بيانا الجمعة كتب فيه: "نظرا لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول الحركة التي قام بها مهاجم الفريق الأول التشيلي روني فيرنانديز بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة التي أقيمت أمام نادي الهلال وبعد التحقيق مع اللاعب ومساءلته أفاد بأنها لا إرادية وغير مقصودة، وأنه لم يكن على علم بمدلولها أو مصدرها أو تأثيرها أو معناها، مبينا تقديره واحترامه للمجتمع السعودي وأنظمته مبديا اعتذاره لكل ما حدث، متعهداً بعدم تكرارها".

وتابع النادي المجمعاوي: "كما قامت إدارة النادي بتنبيه اللاعبين على الالتزام بالأنظمة والتوجيهات التي تحمي شباب المجتمع من المنزلقات الخطيرة، وأكدت حرصها الشديد على الالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية والتي عرف عن النادي الالتزام بها طوال تاريخه والاستمرار في نهجها الداعي إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والحميدة للمساهمة في رقي شباب المجتمع".

واختتم البيان: "كما قدمت إدارة النادي شكرها الجزيل لكافة القطاعات الأمنية والحكومية التي تعمل من أجل حماية المجتمع والمحافظة على أخلاقياته".