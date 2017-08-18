الهزاع ينقذ الاتفاق من الخسارة أمام النصر

خطف الاتفاق نقطة ثمينة أمام مضيفه النصر، حينما سجل مهاجمه هزاع الهزاع هدف التعادل في الوقت القاتل خلال المواجهة التي انتهت 2-2 على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن المرحلة الثانية من دوري جميل للمحترفين.

وبدأ الاتفاق المباراة بهجوم على مرمى النصر بحثاً عن هدفٍ مبكر وكاد أن يحصل على مراده حينما سنحت فرصة ثمينة لمهاجمه هزاع الهزاع الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد الصيعري، إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 15 تمكن لاعب النصر يحيى الشهري من افتتاح التسجيل بعد تلقيه داخل منطقة الجزاء من زميله فهد الجميعة ليسدد الكرة في شباك الحارس أحمد الكسار.

وعند الدقيقة 30 اضطر الصربي ميودراغ يسيتش مدرب الاتفاق إلى إجراء أول تغييراته حينما أشرك محمد السبيعي بديلاً للمصاب محمد الصيعري.

وسنحت فرصة ثمينة للاتفاق لتسجيل هدف التعادل بعدما حصل على لاعبه هزاع الهزاع على ركلة جزاء عند الدقيقة 38 بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء من مدافع النصر عمر هوساوي ليتقدم لها الكويتي فهد الهاجري ويسددها خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول أجرى البرازيلي ريكاردو غوميز تغييره الأول مجبراً بدخول البرازيلي ليوناردو بيريرا بديلاً للمصاب فهد الجميعة.

وفي الشوط الثاني حاول الاتفاق خطف هدف التعادل مبكراً وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه هزاع الهزاع تسديدة على قوس منطقة الجزاء إلا أن الحارس وليد عبدالله أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 51 نجح مهاجم النصر محمد السهلاوي بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المدافع خالد الغامدي بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الاتفاق ماجد الخيبري.

وتحسن مستوى الاتفاق وبدأ بتكثيف هجومه على مرمى النصر وسنحت له فرصة ثمينة لمهاجمه هزاع الهزاع الذي حول عرضية زميله ماجد الخيبري برأسه نحو مرمى النصر إلا أنها أصابت عارضة الحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 65 تمكن السلوفاكي فيليب كيش من تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما استغل تمريرة زميله المدافع أحمد الإبراهيم ووضع الكرة من فوق الحارس وليد عبدالله لتستقر في شباكه.

وواصل الاتفاق هجومه وأهدر مهاجمه الإسباني كاليخون هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله هزاع الهزاع ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت القاتل تمكن المهاجم هزاع الهزاع من تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية، تلقاها من زميله الحارس أحمد الكسار استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.