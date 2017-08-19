اتحاد جدة ينتفض ويدك "مفاجأة الصيف" بخماسية

انتفض اتحاد جدة بعدما قلب الطاولة على مضيفة الفيحاء الذي كان متقدماً 2-1 ليحول خسارته إلى فوز 5-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك سلمان بالمجمعة في ختام المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانتظر اتحاد جدة حتى الدقيقة 30 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مدافع الفيحاء ادميلسون ديباروس الذي حول تسديدة فهد المولد بشباك فريقه.



ونجح الفيحاء بتسجيل هذف التعادل بعد مرور خمس دقائق عن طريق مهاجمه الكوستاريكي جون رويز الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالمجيد الرويلي ليسدد الكرة في شباك الاتحاد.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء هجومه وتمكن مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله الهندوراسي ايميلو ايزاغوري برأسه نحو مرمى الاتحاد لتصطدم بالقائم وتعود له ليضعها في شباك حارس الانحاد فواز القرني.

وحاول الاتحاد العودة الى المباراة وانتظر حتى الدقيقة 71 حينما تصدى لاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا لخطأ من خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وفي الدقائق العشر الأخيرة كثف الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 82 بعد تلقيه تمريرة من زميله فيلانويفا ليضع الكرة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وبعد الهدف بدقيقة تمكن التونسي أحمد العكايشي من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من التشيلي فيلانويفا ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وعند الدقيقة 87 اختتم مهاجم الاتحاد فهد المولد أهداف فريقه بتسجيله الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المصري كهربا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى ثلاث نقاط متقدماً الى المركز التاسع في حين بقي الفيحاء بلا رصيد في المركز قبل الأخير.