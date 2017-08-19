الإصابة تبعد الصيعري عن الاتفاق.. وكيش ينضم إلى سلوفاكيا

أعلنت إدارة الاتفاق تعرض محمد الصيعري مهاجم فريقها إلى كدمة في الركبة ستبعده عن ملاعب كرة القدم لمدة أسبوعين، فيما استدعت سلوفاكيا اللاعب فيليب كيش لتمثيل منتخبها في تصفيات كأس العالم 2018.

وقال المركز الإعلامي بنادي الاتفاق أن الصيعري سيغيب لمدة أسبوعين بسبب إصابته في الركبة في مباراة النصر التي تعادل بها فريقه بهدفين لمثلهما.

وفي المقابل سيكون فيليب كيش الذي أحرز هدف الاتفاق الأول في مرمى النصر، أحد العناصر التي سيعتمد عليها يان كوزاك مدرب منتخب سلوفاكيا في مباراتي سلوفينا وإنجلترا خلال تصفيات كأس العالم 2018.

وسيتوقف الدوري السعودي حتى منتصف سبتمبر المقبل نظراً لانشغال المنتخب السعودي بمباراتي تصفيات كأس العالم 2018 أمام الإمارات واليابان.