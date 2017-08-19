الشباب يكتسح القادسية في ظهور الشمراني الأول

استعاد الشباب توازنه بعد فوزه على ضيفه القادسية 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وبدأ الشباب المباراة بهجوم مكثف على مرمى القادسية بحثاً عن هدفٍ مبكر وحصل على مايريد بعد مرور 8 دقائق حينما نجح مهاجمه خالد كعبي بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم ليضع الكرة في شباك الضيوف.

وواصل الشباب هجومه وتمكن لاعبه الأرميني ماركوس بيتزيلي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله خالد كعبي ليسدد الكرة في شباك القادسية.

وعند الدقيقة 35 نجح البرازيلي بيسمارك فيريرا مهاجم القادسية بتسجيل هدف تقليص الفارق بعدما حول عرضية زميله العاجي بولا هيرفي برأسه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى القادسية الذي فرض سيطرته وبدأ مشوار البحث عن هدف التعادل إلا أنه كان دائماً ما يصطدم بدفاع الشباب القوي.

وعند الدقيقة 72 دفع سامي الجابر مدرب الشباب بمهاجم الفريق ناصر الشمراني العائد للنادي بعدما قضى أربع مواسم مع نادي الهلال.

وكاد الشمراني أن يسجل أول أهدافه بقميص الشباب عقب عودته حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس القدساوي أحمد الفهمي نجح بإبعادها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90 تمكن لاعب الشباب هتان باهبري بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله المهاجم ناصر الشمراني الذي اخترق دفاع القادسية ليضعها في شباك الحارس أحمد الفهمي.

وعند الدقيقة 90+2 تمكن قائد الشباب ناصر الشمراني من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله هتان باهبري بقدمه في شباك القادسية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى ثلاث نقاط متقدماً إلى المركز السادس، وبقي القادسية على رصيده السابق ثلاث نقاط متراجعاً إلى المركز الثامن.