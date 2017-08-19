ناصر الشمراني: شكراً عادل عزت.. كنت بحاجة إلى العودة

قال ناصر الشمراني الشباب إنه كان يحتاج إلى عودة قوية ليكون بكامل قوته الفنية معتبرا أن موقف رئيس اتحاد الكرة عادل عزت وجهده في الوصول لتوافق بين ناديه السابق الهلال ونادي الشباب يستحق الشكر والتقدير .



وأوضح الشمراني في تصريحات تلفزيونية: تدربت بأحمال ثقيلة لكي أعود بشكل قوي واليوم أنا ببيتي الأول الشباب وسأحاول مع زملائي اسعاد جماهيرنا.



ونجح الشمراني في قيادة فريقه لتحقيق فوزه الأول بالدوري أمام القادسية اليوم بعد ان دفع به مدرب الفريق سامي الجابر قبل نهاية المباراة بعشر دقائق ليصنع الهدف الثالث لزميله هتان باهبري قبل ان يعود ليسجل الهدف الرابع في المباراة التي انتهت لصالح الشباب 4 - 1.