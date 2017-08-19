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"قلب" نواف العابد يبعده عن مواجهة العين

المصدر: العربية.نت
العابد سيبقى في الرياض لإجراء بعض الفحوصات
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سيفقد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال خدمات صانع ألعابه نواف العابد في مباراة العين الإماراتي الآسيوية، بعدما شعر بخفقان في قلبه وسيبقى في الرياض لإجراء فحوصات طبية شاملة.

وقال حساب شركة "بوبا" الطبية على "تويتر": لن يغادر نواف العابد مع بعثة الهلال إلى العين نظير شعوره مرة أخرى بخفقان في القلب، وسيجري فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على صحته وأداءه في الأيام القادمة.

وعانى نواف العابد من خفقان في القلب عقب نهاية مباراة الهلال والتعاون التي كسبها الأول، وغاب عن حصتين تدريبيتن لفريقه.

وسينضم العابد إلى زميله الأوروغوياني نيكولاس ميليسي الذي سيبتعد عن مواجهة العين بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام التعاون.

كلمات دالّة

#الهلال, #نواف العابد, #العين, #دوري أبطال آسيا

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