العين والهلال .. قمة خليجية في البطولة الآسيوية

سيكون الهلال السعودي في مهمة صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الإماراتي على ستاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

واطمئن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على حالة فريقه الفنية الذي خاض لقاءين قبل مواجهة العين في مستهل حملة الدفاع عن لقب دوري جميل السعودي للمحترفين حينما فاز على الفيحاء 2-1، وعلى التعاون 4-3 يوم الثلاثاء الماضي ليحل في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الباطن المتصدر.

لكنه وفي المقابل، تلقى ضربتين موجعتين خلال هذا الأسبوع بعد تأكد غياب الثنائي الأوروغوياني ميليسي والذي خرج مصاباً في مواجهة التعاون الماضية، بالاضافة الى نواف العابد الذي عانى من مشكلات في انتظام دقات قلبه خلال الاسبوع الماضي، وهو ماجعل المدرب الارجنتيني يستبعده عن المواجهة.

واستبعد دياز أربع عناصر أخرى لاسباب مختلفة إذ لن يكون الحارس العماني علي الحبسي مع الفريق بسبب عدم قيد اسمه في البطولة الاسيوية.

وكان الهلال قد استعد للموسم الرياضي الجديد باقامة معسكر في النمسا لعب من خلاله عدداً من المواجهات الودية، في حين أنه شارك بفريقه الأولمبي في البطولة العربية التي خرج من دور المجموعات.

وفي المقابل يسعى العين "وصيف بطل النسخة الماضية" الى تحقيق نتيجة ايجابية قبل خوض لقاء الإياب الذي سيقام على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض الاسبوع المقبل.

ويعرف الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين ضيفه جيداً حيث سبق وان التقاه في مناسبتين العام الماضي حينما كان يدرب غريمه التقليدي النصر وتعادل معه في لقاء بنتيجة 1-1 في دوري جميل وكسب اللقاء الثاني بنتيجة 2-صفر في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ولم يلعب العين أي لقاء رسمي كون الموسم الكروي الاماراتي سينطلق الشهر المقبل، في حين أنه خاض معسكراً اعدادياً في النمسا خاض من خلاله أربع مباريات ودية حيث فاز على أهلي جدة وأتوبرن النمساوي ودينامو زغرب الكرواتي وتعادل أمام باكو الأذربيجاني.

وأكمل العين ملف اللاعبين الأجانب بتعاقده مع المهاجم السويدي ماركوس بيرغ واستعادة البرازيلي دانفريس دوغلاس ومواطنه كايو لوكاس بالاضافة الى المدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني.