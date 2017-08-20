الهلال يتفوق على الإماراتيين ويتعثر أمام العين وزوران

يخوض الهلال مواجهته رقم 25 أمام الأندية الإمارتية حينما يحل ضيفاً على العين في مباراة سيحتضنها ستاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا مستفيداً من 11 فوزاً حققها أمام أندية الإمارات، 3 منها أمام العين.

وخسر الهلاليون 5 مواجهات وتعادل في 8 مواجهات، وسجل 39 هدفاً واستقبلت شباكه 29 هدفاً.

وعلى صعيد لقاءات الفريقين يسجل العين تفوقاً على الهلال حيث التقيا في 8 مواجهات، فاز في 5 مباريات وخسر ثلاثا.

أولى مواجهات الهلال أمام العين كانت في عام 99 ونجح العين بتحقيق الفوز بهدف نظيف في التصفيات الآسيوية، وفي عام 2003 كرر العين فوزه على الهلال.

ووضعت القرعة الفريقين بجموعة واحدة في مناسبتين عامي 2006 و 2013 واقتسم الفريقان الفوز والخسارة بواقع مباراتين لكل فريق، وفي عام 2014 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي وفاز الهلال ذهاباً في الرياض 3-صفر، وخسر في الإمارات 2 - صفر.

وعلى صعيد المدربين يأمل الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين أن يواصل تفوقه في مواجهاته أمام المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال.

وسبق أن تواجه المدربان في مناسبتين خلال 10 أيام في الموسم الماضي حينما كان زوران مدرباً لنادي النصر، حيث كان أول لقاء بينهما في المرحلة 13 لدوري جميل السعودي للمحترفين وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

واللقاء الثاني كان في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد السعودي وانتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل لا شيء للهلال.