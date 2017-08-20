باتو يخضع إلى التجربة في النصر.. وجيبور في إجازة

شارك الغيني عثمان باتو في تدريبات النصر يوم الأحد للخضوع إلى تجربة فنية، فيما منحت إدارة كرة القدم بالنادي إجازة لليبيري ويليام جيبور بعد وفاة والدته.

وقال حساب النصر على "تويتر": شارك الغيني عثمان باتو في تدريبات الفريق للخضوع إلى تجربة فنية في الفريق تحت بند الاستثمار. وزاد: منحت إدارة النادي ويليام جيبور إجازة بسبب وفاة والدته ولإنهاء بعض الارتباطات الخاصة به، على أن يعود إلى الرياض في الثالث من سبتمبر المقبل.

وسيتوقف دوري المحترفين السعودي حتى منتصف سبتمبر، وحينها سيلاقي النصر نظيره أهلي جدة على أرض الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة.