رامون دياز: غياب العابد وميليسي لن يؤثر على الهلال

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال عدم تأثر فريقه بالغيابات التي ضربت صفوفه قبل مواجهة العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: نواف العابد ونيكولاس ميليسي مؤثران في صفوف الفريق لكن الهلال اعتاد على امتلاك البديل الجاهز ودائماً ما أثبت اللاعبون البدلاء أنفسهم في مثل هذه المناسبات.

وواصل: أنا سعيد بالنتائج التي نحققها في البطولات المحلية وكذلك مستوياتنا الفنية، لكن الأمر الآن مختلف فنحن نفكر في مباراة العين فقط.

وختم المدرب الأرجنتيني حديثه: مواجهات الهلال والعين لا تخضع لمقاييس، ودائماً الفريق الأجهز فنيا يحقق النتيجة المطلوبة، كما أن مواجهتنا ستكون هجومية لأن كل فريق يضم لاعبين على مستوى فني مرتفع ولديهم القدرة على تقديم المتعة للمتابعين.