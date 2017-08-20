صدارة الباطن وصناعة الكسار.. أبرز أحداث دوري المحترفين

استحوذ حصول الباطن على صدارة دوري المحترفين السعودي قبل فترة التوقف اهتمام الجماهير الرياضية عندما حقق العلامة الكاملة من مباراتين ليتبوأ المركز الأول بفارق الأهداف عن الهلال.

وخطفت صناعة أحمد الكسار لهدف تعادل الاتفاق الثمين في مباراة النصر الكثير من الإعجاب، وكذلك عودة ناصر الشمراني للتسجيل بقميص الشباب للمرة الأولى منذ تركه قبل 4 أعوام.

وسجل الباطن فوزين متتاليين جعلاه يعتلي الصدارة في الدوري السعودي، بعدما فازعلى اتحاد جدة 3-1 بفضل هدفين من تراباي أديسون وزميله جورجي داسيلفا أمام أكثر من 17 ألف مشجع في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، وفي الجولة الثانية حقق فوزاً ثانياً على أحد بهدفي جورجي داسيلفا وجوناثان بينيتس ليتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن الهلال.

وفي الرياض، استطاع أحمد الكسار حارس الاتفاق الحصول على أفضلية لاعبي فريقه في مباراة النصر عندما تصدى لعدد من الأهداف المحققة للأصفر، قبل أن يتقدم في الدقيقة الأخيرة ويصنع هدفاً بالرأس لزميله هزاع الهزاع ويضمن عودة الاتفاقيين من الرياض بنقطة.

وكان ناصر الشمراني أحد الأسماء التي حازت على إعجاب الجماهير الرياضية بعد دخوله إلى ملعب مباراة الشباب والقادسية قبل 10 دقائق من نهايتها، واستطاع صناعة هدف وتسجيل آخر في أول مباراة يخوضها بقميص الشباب منذ 4 أعوام، عقب انتقال إلى الهلال والعين الإماراتي بنظام الإعارة.

وشهدت الجولة الثانية من دوري المحترفين أعلى معدل أهداف عبر التاريخ، بعدما أحرزت الأندية 34 هدفاُ خلال 7 مباريات، كانت النتيجة الأكبر فيها فوز اتحاد جدة على الفيحاء 5-2.

وحتى الآن، سجل 3 مدافعين أهدافاً عكسية في شباك فرقهم، كان أولهم عبدالله الأسطاء مدافع الشباب في مباراة أحد، والثاني عبدالله الدوسري مدافع الفتح خلال مباراة الأهلي، وآخرهم باروس لاعب الفيحاء الذي سجل هدف التقدم لاتحاد جدة في مرمى فريقه.