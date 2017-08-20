كارلوس إدواردو: نريد العودة من العين بنتيجة إيجابية

أكد كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال رغبته وزملاءه بالفريقه العودة من العين بنتيجة إيجابية عندما يلعب فريقه مع العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال إدواردو، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة :مباراة الغد تعتبر من اللقاءات المهمة لأي لاعب في مسيرته، ولدينا العزيمة، لتحقيق نتيجة إيجابية غدا.



وتابع :استعداداتنا كانت جيدة في المعسكر الذي أقمناه قبل بداية الموسم،بالإضافة لمواجهتي الفيحاء والتعاون في الدوري، نحن كلاعبين لدينا الرغبة وإصرار في تحقيق هذه البطولة، وسنتعامل مع البطولة الآسيوية بسياسة خطوة بخطوة.



وأردف: أشكر جماهير الهلال في كل المناطق على دعمها الكبير للفريق وأتمنى تواجدهم في المباراة. واختتم إدواردو تصريحاته مؤكدا : مواجهتنا مع العين تعتبر على شوطين وسنعمل جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.